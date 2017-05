A&M Captiva erwirbt Nordwind-Portfolio mit 19 Einzelhandelsimmobilien

Der Immobilieninvestor und Asset Manager A&M Captiva hat im Rahmen einer off-market Transaktion ein Portfolio von 19 Einzelhandelsimmobilien von einem Investmentvehikel der Vos Investment Groep NV erworben. Das Transaktionsvolumen beträgt rund 30 Millionen Euro. Das Investment erfolgte über einen von A&M Captiva beratenen Spezialfonds nach deutschem Recht. Der Übergang der Immobilien ist bereits erfolgt. Der Erwerb des Nordwind Einzelhandelsportfolios stellt laut des Investors den Auftakt zu weiteren geplanten Investments im Einzelhandelsbereich dar, die sich 2017 insgesamt auf einen dreistelligen Millionen-Euro-Betrag belaufen sollen, insbesondere im Value-Add und Core Plus Bereich.

Das „Nordwind Einzelhandelsportfolio“ verfügt übe...

[…]