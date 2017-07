„Am Boulevard“ in Bielefeld erreicht Vollvermietung

Das Asset Management der Publity AG hat einen weiteren Vermietungserfolg beim 22.500 m² großen Gebäudekomplex „Am Boulevard“ in Bielefeld erzielt und damit eine Vollvermietung im Objekt erreicht. Ppublity hat das gemischt genutzte Gebäude-Ensemble im Juni 2015 als 541. Objekte im Portfolio erworben. Es wurde zwischen den Jahren 2000 und 2004 erbaut. Die beiden Gebäude des Komplexes verfügen über 9.000 m² Büroflächen und über weitere 13.500 m² Gewerbeflächen wie Gastronomie und Einzelhandel sowie über 997 Stellplätze. Die Hauptmieter sind CEYONIQ Technology, APCOA Parking und Fitness First.

Aktuell konnte das Unternehmen „Quality Traffic GmbH“ als neuer Mieter für das Objekt gewonnen werden. Die Online Marketing Agentur mietet langfristig, bis 2022, eine Fläche von ca. 1.000 m² sowie 16 Stellplätze am Objekt an. Ebenfalls bezieht der Mieter „Comcave College GmbH“ nun termingerecht nach planmäßigen Umbauarbeiten eine Mietfläche von 600 m².



Das Objekt „Am Boulevard“ liegt in exzellenter Mikrolage im Norden der Bielefelder Innenstadt und des Haupteinkaufsviertels direkt am Hauptbahnhof. Für Frequenz sorgen das benachbarte Cinemax-Kino und das Freizeitbad Ishara. In Bielefeld, mit rund 330.000 Einwohnern, einer der bedeutenden Standorte im prosperierenden Ost-Westfalen, leben mehr als 30.000 Studenten.