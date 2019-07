Am BER ist mal was fertig - Richtfest für das Terminal 2

Die Flughafen Berlin Brandenburg GmbH und die Zech Bau GmbH haben gestern die Fertigstellung des Rohbaus des Terminals 2 am BER mit dem Richtfest gefeiert, während der Rest der Nation gespannt auf die Ergebnisse der aktuellen Testläufe im Hauptgebäude wartet, damit der Pannenflughafen dann vielleicht doch endlich in 2020 an den Start gehen kann. Jetzt wurde aber erst einmal gefeiert, denn der Rohbau für das neue Terminal 2, das rund 6 Millionen Passagiere im Jahr abfertigen kann, ist fertig.

.