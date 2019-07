AM Alpha tätigt zweiten Ankauf in Portugal

Das Münchner Family Office AM Alpha hat bereits zum Jahresbeginn gemeinsam mit der Nordrheinischen Ärzteversorgung ein Fachmarktzentrum im Großraum Lissabon angekauft. Es handelt sich um das Nahversorgungszentrum „BPlanet“, das 2010 von einem französischen Baukonzern in hochwertiger Stahlbetonkonstruktion errichtet wurde und 35.369 m² Mietfläche sowie 1.710 Stellplätze umfasst. Für das Family Office ist es bereits die zweite Investition in Portugal.

