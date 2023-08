AM Alpha erwirbt die Büroimmobilie 196 Deansgate im Herzen Manchesters. Das Objekt befindet sich in unmittelbarer Nähe von Spinningfields, einem lebendigen Bürostandort mit Gastro- und Entertainment-Szene. AM Alpha handelte im Auftrag eines in Hamburg ansässigen Pensionsfonds. Verkäufer ist die Commercial Estate Group. Über die Höhe des Kaufpreises wurde Stillschweigen vereinbart.

