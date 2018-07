AM Alpha kauft europäische Amazon-Zentrale

AM Alpha treibt ihr Engagement in Benelux voran. Das Family Office hat das Bürogebäude „Elementae“ in der 3a-5 Rue Plaetis im Herzen von Luxemburg erworben. Verkäufer des modernen Bürogebäudes in dem Amazon seine Europa-Zentrale unterhält, ist die in Wiesbaden ansässige Athene Lebensversicherung AG. "Der an Bedeutung zunehmende Luxemburger Büromarkt verzeichnet einen konstanten Anstieg der Nachfrage nach erstklassischen und zentral gelegenen Büroimmobilien, mitunter unterstützt durch den anstehenden BREXIT“, so Geschäftsführer Martin Lemke anläßlich der Transaktion.

.

Das klassische Bürogebäude wurde im Jahr 2006 durchgehend modernisiert und beherbergte ursprünglich die JP Morgan Bank Luxembourg. Das Objekt bietet aktuell ca. 3.500 m² vermietbare Fläche mit 47 Tiefgaragenplätzen und großzügiger Gartenanlage. Aktuell wird das komplette Gebäude als europäischer Hauptsitz von Amazon genutzt.