AM Alpha kauft Core-Büroportfolio in Portugal

AM Alpha hat von einer Tochtergesellschaft der Cerberus Capital Management, L.P. ein Core-Büroportfolio mit dem Namen „Beatles“ erworben. Bei dieser Transaktion handelte AM Alpha im Auftrag mehrerer institutioneller Investoren, die von einer Pensionsverwaltung aus Hamburg gemanaged werden.

.

Die Akquisition umfasst vier Büroimmobilien: drei in Lissabon und eine in Vila Nova de Gaia im Großraum Porto. Die vier Single-Tenant-Objekte sind an EDP, Anacom, Sonaecom und Teleperformance vermietet. Die Gebäude befinden sich alle in guter Lage im Zentrum von Lissabon und in Flussnähe in Porto und fokussieren auf starke und stabile Mieterträge.



Die von EDP und Anacom angemieteten Gebäude befinden sich an der Avenida José Malhoa in Lissabon und überzeugen durch ihre zentrale Lage und die hervorragende Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel. Die Gegend um die Praça de Espanha erfährt derzeit eine groß angelegte Revitalisierung, wovon die Avenida José Malhoa stark profitieren wird. Das andere Objekt in Lissabon befindet sich am Picoas Plaza an der Avenida Fontes Pereira de Melo im Herzen des Stadtzentrums.



Die Akquisition ist der dritte Vorstoß von AM Alpha in den portugiesischen Immobilienmarkt, nachdem bereits der Kauf und die Sanierung mit anschließendem Verkauf eines Bürogebäudes im CBD sowie der Erwerb des BPlanet-Fachmarktzentrums im Süden der Stadt Lissabon erfolgreich abgeschlossen wurden [wir berichteten]. Diese Transaktion ist gleichzeitig die erste Core-Akquisition des Investmentmanagers.



„Innerhalb Europas wird die iberische Region weiterhin einen Schwerpunkt unserer Investment-Aktivitäten bilden und wir werden aktiv nach Core- und Value- orientierten Gelegenheiten in allen Sektoren Ausschau halten“, sagt Martin Lemke, Managing Director bei AM Alpha. AM Alpha wurde beim Kauf von RPE, RRP Advogados und EY beraten. Der Verkäufer wurde durch JLL vertreten.