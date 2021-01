AM Alpha investiert am Luxus-Kaufhaus Kadewe

Das in München ansässige Real Estate Family Office erwirbt ein historisches Mixed-Use-Haus in prominenter Nachbarschaft zum Kadewe und der Gedächtniskirche. Zum Kaufpreis des Altbaus in Toplage machte das Unternehmen keine Angaben, bekräftigt aber ihr Interesse an wertstabilen Immobilien in der Hauptstadt.

.

AM Alpha hat ein Wohn- und Geschäftshaus in prominenter Nachbarschaft zwischen Kadewe und Gedächtniskirche erworben. Das Gebäude mit historischen Altbauelementen aus dem Jahr 1900 verfügt über insgesamt 19 Wohneinheiten sowie sieben Gewerbeeinheiten bei einer Gesamtmietfläche von ca. 2.350 m². Verkäufer ist ebenfalls ein Family Office, das von BNP Paribas Real Estate beraten wurde. Über den Kaufpreis wurde zwischen den Parteien Stillschweigen vereinbart.



Der exklusive Standort zeichnet sich durch ein vielfältiges Angebot aus Shopping, Gastronomie, Kultur, Forschung und Bildung aus. Die in unmittelbarer Nähe gelegene Tauentzienstraße besitzt einen vielfältigen Mietermix mit einem hohen Anteil großflächiger Kauf- und Warenhäuser. Mit einem Filialisierungsgrad von annähernd 100% ist die Tauentzienstraße einer der konsumstärksten Toplagen in Berlin. Insbesondere zählen die Nebenstraßen zu äußerst beliebten Wohnlagen.



Mit dieser Transaktion bekräftigt die AM alpha KVG ihr Interesse am Erwerb von wertstabilen Immobilien in Berlin. Perspektivisch soll das aus Wohn- und Geschäftshäusern bestehende Portfolio mit langfristigem Anlagehorizont weiter ausgebaut werden.