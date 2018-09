AM Alpha vollzieht 35 Mio. Euro schweren Exit in Manchester

Zenith

Vor einem Jahr gekauft, jetzt erfolgreich am Markt platziert: Das Family Office AM Alpha hat bei der im Juni letzten Jahres erworbenen Büroimmobilie Zenith Building in Manchester [wir berichteten] für seinen Immobilienfonds für institutionelle und private Investoren den Exit vollzogen. Neuer Eigentümer ist der Hauptmieter des Gebäudes „Bet365“. Über den erzielten Kaufpreis hüllt sich das Münchner Family Office in Schweigen, es sei aber „eine Spitzenrendite für die Investoren“ realisiert worden. Laut Marktinformationen hat dieser aber bei rund £31,5 Mio. (c. 35,4 Mio. Euro) gelegen, was einer Nettoanfangsrendit von 5,25 % entspricht. „Bei Erwerb haben wir die Investmentchance schnell erkannt, Asset Management Themen zielstrebig umgesetzt und schließlich mit Wertzuwachs verkauft. Wir sind äußerst zufrieden mit dem Ergebnis des Verkaufs Zenith Building“, so Geschäftsführer Martin Lemke.

Das verkaufte Objekt „Zenith Building“ liegt in der Top-Lage 26 Spring Gardens in Manchesters CBD, nahe der „Market Street“, der wichtigsten Einkaufsstraße der Stadt, und fußläufig zum Hauptbahnhof. Das Zenith Building, in den sechziger Jahren erbaut und im Jahre 2008 vollständig kernsaniert, ist auch als „Post Office“ in Manchester bekannt. Seit jeher befindet sich an dem Standort die Post und ist auch heute noch Mieter der Einzelhandelsfläche im Erdgeschoss. Die darüber liegenden Flächen, ausschließlich Büro, verteilen sich auf ca. 6.000 m² über 11 Geschosse.



Mit dem Verkauf reduziert AM Alpha den Bestand seines Value Add-Fonds in Manchester auf ein Bürogebäude. Das deutlich größere Bürogebäude „Rylands Building“, das erst Ende letzten Jahres erworbenen wurde [wir berichteten], wird derzeit noch das Asset-Management-Potenzial ausgeschöpft. Der jetzt erzielte Verkaufserlös soll laut Lemke reinvestiert werden. "Dafür kommen Immobilien in starken Innenstadtlagen in Frage, die über ein gewisses Asset Management-Potential verfügen, welches sich kurz- bis mittelfristig wertsteigernd realisieren lässt. Innerhalb Europas bleiben die britischen Regionalmärkte weiterhin im Anlagefokus. Darüber hinaus suchen wir auch künftig aktiv nach wertorientierten Investments in West- und Südeuropa, über alle Nutzungsklassen hinweg und ebenfalls in Zweitstädten“, so Lemke.



AM Alpha wurde von CBRE und Pinsent Masons beraten, für den Käufer war Knight Frank tätig.