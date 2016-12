Altona: B-Planverfahren für Holsten Quartiere eingeläutet

Visualisierung Holsten Quartiere

Wie ein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk: Das Bezirksamt Altona hat den Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan „Altona Nord 28“ verabschiedet. Die Düsseldorfer Gerch Group kann somit mit Verve direkt ab Januar 2017 in das B-Planverfahren für das 86.500 m² zählende Areal einsteigen. Die Rheinländer hatten das ehemalige Brauerei-Gelände im Sommer 2016 erworben und wollen dort - in unmittelbarer Nachbarschaft des städtebaulichen Rahmenkonzepts „Mitte Altona“ - ein attraktives, urbanes Stadtquartier realisieren. Der Fokus liegt dabei auf einem großen Kontingent von Wohneinheiten, das durch gewerbliche Pendants für Nahversorgung, Bildung, Kultur und Freizeit ergänzt werden soll [Pläne fürs Holsten-Areal nehmen Gestalt an].

Gerch Group-Geschäftsführer Mathias Düsterdick zeigte sich denn auch einigermaßen begeistert, dass die Bezirksvertreter die Formalie noch vor Jahresultimo abgehakt haben. Im Januar wird nun zügig ein städtebaulicher Wettbewerb ausgeschrieben; bis Mitte April soll eine Entscheidung über die Entwürfe der ausgesuchten 12 Architektenbüros fallen. Die Düsseldorfer wollen von Anfang an Öffentlichkeit für ihr Vorhaben herstellen und die Bürgerbeteiligung hohhalten.