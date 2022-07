Althoff Hotels holt Benedikt Jaschke zurück

Benedikt Jaschke

Andreas Schmitt verabschiedet sich im Oktober nach über 20 Jahren aus der Geschäftsführung bei Althoff Hotels und wechselt in der Ruhestand. Neuer Chief Operation Officer (COO) wird Benedikt Jaschke, der damit zum Unternehmen zurückkehrt. Von 2006 bis 2011 hatte er bereits als General Manager das Althoff Schlosshotel Lerbach geführt.

„Andreas Schmitt hat maßgeblich zu unserer Entwicklung beigetragen und Althoff Hotels nachhaltig geprägt“, sagt Thomas H. Althoff, Gründer und Chairman der Althoff Hotels. „Andreas Schmitt wird seine Mitgeschäftsführertätigkeit im Weingut Schloss Ortenberg weiterhin ausüben und uns eng verbunden bleiben“, so Althoff weiter.



„Wir freuen uns sehr über die Rückkehr von Benedikt Jaschke zur Althoff-Familie. In den letzten Jahren hatte er sehr erfolgreich verschiedene Führungspositionen innerhalb der europäischen Luxushotellerie inne und wird viele neue Impulse setzen“, so Frank Marrenbach, CEO der Althoff Hotels.



Benedikt Jaschke ist ein international erfahrener Hotelier. Aktuell fungiert der 46-Jährige als CEO für die Adlon Holding GmbH. In seinen Verantwortungsbereich fallen damit die Steuerung der zur Jagdfeld-Gruppe gehörenden Hotel- und Gastronomiebetriebe sowie die Weiterentwicklung der Marke Adlon. Von 2015 bis 2021 war er für Kempinski Hotels tätig, wo er zuletzt das globale Qualitätsmanagement und die operative Strategie verantwortete. In der Funktion des Chief Quality Officer und als Mitglied des Vorstands der Kempinski Hotels SA steuerte er die Ausrichtung, Konzeption und Implementierung von Standards im gesamten Hotelnetzwerk und übersetzte diese in ein klares und unverwechselbares Gästeerlebnis für eine klare Markenabgrenzung. Zusätzlich verantwortete er die Entwicklung der Marke in den Bereichen F&B, Nachhaltigkeit und Spa. Zu seinen Stationen als Hotelmanager und Hoteldirektor gehören weiterhin renommierte Häuser wie das „Hassler“ in Rom, das „Hotel Adlon Kempinski“ in Berlin und das „San Clemente Palace Kempinski“ in Venedig. Weitere Erfahrungen sammelte der gebürtige Münchner im F&B-Bereich, unter anderem in Florida, Mailand und in den Vereinigten Arabischen Emiraten.