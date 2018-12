Hannoveraner Versicherungsgebäude weicht dem Constantin Quartier

Die Wohnkompanie Nord GmbH hat mit dem Rückbau des alten Gewerbebestandsgebäudes zwischen Gorch-Forck-Straße, Hebbelstraße, Gerrit-Engelke-Straße und Constantinstraße in Hannover-List begonnen. Anlässlich des Abbruchs wurde zu einer Abriss-Feier geladen, auf der umfangreich über das neue Constantin Quartier informiert wurde. Das gesamte Projekt wurde bereits vor 3 Jahren dem zuständigen Stadtbezirksrat Vahrenwald-List der Stadt Hannover vorgestellt [wir berichteten].

.