Altes Postgebäude in Warburg soll zum „Zolltor Center“ werden

Der Kasseler Investor Max Aschoff hat am 6. Juni seine Pläne für die Umgestaltung des ehemaligen Postgeländes Ecke Kasseler Straße/Bahnhofstraße in Warburg vorgestellt. Vor dem Bauausschuss der Hansestadt präsentierte er sein Bauvorhaben, das die Umwandlung des seit vielen Jahren brachliegenden Geländes in ein innerstädtisches Nahversorgungszentrum mit dem Namen „Zolltor-Center“ vorsieht.

Unweit des historischen Zolltors an der Kasseler Straße ist ein ca. 2.000 m² umfassender Supermarkt geplant, für den bereits Edeka in der engeren Auswahl ist. Der Investor hat bereits mehrere Edeka-Märkte bauen lassen, weswegen die Anmietung durch den Lebensmittelriesen wahrscheinlich ist. Geplant sind auf dem 8.100 m² großen Areal darüber hinaus kleinere Einzelhandelsbetriebe, Dienstleistungsunternehmen, Gastronomie, Arztpraxen, Büros und Wohnungen, die sich auf den verfügbaren 2.000 m² in den Obergeschossen ansiedeln sollen, sowie eine Tiefgarage.



Das alte Postgebäude, das zuletzt als Postverteilstation diente, soll in weiten Teilen erhalten bleiben. Der Bauausschuss stimmte für die Aufstellung eines neuen Bebauungsplans und die Änderung des Flächennutzungsplans.