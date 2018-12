Zum Ende des Jahres 2018 bietet die Deutsche Zweitmarkt AG (DZAG) immer mehr Sachwertbeteiligungen am Zweitmarkt zum Handel an, die bereits nach AIF-Regularien zugelassen wurden. Als Vermittler am größten öffentlichen Marktplatz im Zweitmarkt verzeichnet die DZAG zunehmend erfolgreiche Vermittlun

[…]