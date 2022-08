Alter Wall gewinnt Iconic Award für Social-Media-Aktivitäten

Das bereits zahlreich ausgezeichnete ikonische Gebäude-Ensemble Alter Wall erhält einen weiteren bedeutenden Preis: den Iconic Award für Social Media.

Im Wettbewerb um die beste Social-Media-Kommunikation für Architektur konnte das Hamburger Projekt die Experten-Jury mit seiner Kompetenz überzeugen. Initiiert vom Rat für Formgebung gilt der Iconic Award als einzigartige Würdigung der erfolgreichsten Architektur- und Designlösungen. Im Mittelpunkt des prämierten Projektes stand die Gewinnung der Fashion-Influencerin Aylin Koenig als Mieterin für den Alten Wall, die mit ihrer eigenen Kommunikation aktiv dazu beiträgt, das Image der Gebäude-Ikone als neues Wahrzeichen von Hamburg zu stärken.



Mit einem Angebot aus gehobenem Shopping, inspirierender Kunst sowie feiner Gastronomie hat sich der Alte Wall seit Fertigstellung schnell einen guten Namen gemacht. Zur Erschließung neuer Zielgruppen, die den Flanier-Boulevard im Herzen der City besuchen sollen, entschied sich das Kommunikations- und Projektteam die Mode-Influencerinnen Aylin Koenig anzusprechen, um sie dafür zu gewinnen, ihr Online-Geschäft in den stationären Handel zu erweitern. Das Mode-Label by Aylin Koenig wurde 2018 von Aylin Freund und ihrem Ehemann Tobias Freund gegründet. Aylin Koenig gehört mit über 700.000 Followern zur A-Liga der deutschen Influencer-Scene. Obwohl sie nicht aktiv auf der Suche nach einem Shop war, begeisterte sie sich sofort für den Alten Wall und erweiterte ihr natürliches Habitat – die Online-Welt – um einen Store von 200 m², der aktuell auf 400 m² erweitert wird [wir berichteten]. Im Gegensatz zu anderen kurzfristigen und bezahlten Influencer-Kooperationen ist Aylin Koenig eine dauerhafte Markenbotschafterin für den Alten Wall und transportiert ihrer Community authentisch, was vor Ort passiert und wofür der Boulevard steht. So zeigt sie ihre Mode in ihrem Store, besucht das Bucerius Kunst Forum und ist häufig im Wallter’s anzutreffen– ganz gemäß dem Dreiklang „Fine Arts. Fine Shopping. Fine Dining“. Diese einzigartige Kooperation steht für eine langfristig gedachte Strategie in den Bereichen Vermarktung, PR und Social Media.



„Das ganze Team vom Alten Wall freut sich über diese besondere Auszeichnung, weil sie auch die Besonderheit unserer Kommunikation reflektiert. Einerseits bauen wir den Alten Wall zur Must-see Gebäudemarke auf, andererseits generieren wir aber durch die smarte Verbindung von Architektur und Kommunikation Geschäft und neue einzigartige Mietkonstellationen“, sagt Martin Wolfrat, Niederlassungsleiter Hamburg bei Art-Invest Real Estate.