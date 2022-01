Die Alter Solutions Deutschland GmbH wird ihren Düsseldorfer Unternehmenssitz verlegen und hat in unmittelbarer Nachbarschaft erfolgreich eine neue passende Fläche gefunden: In der Klaus-Bungert-Straße 6a in der Airport City mietete das Unternehmen gut 500 m² Bürofläche und wird diese im September 2022 beziehen. Den Mietvertrag vermittelte das Office Advisory-Team von BNP Paribas

[…]