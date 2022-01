Altech erwirbt 14 Hektar großes Industriegelände in Spreetal

Die Altech Industries Germany GmbH (AIG) und die Gemeinde Spreetal haben einen Kaufvertrag für ein ca. 14 Hektar großes Industriegelände im Industriepark Schwarze Pumpe für das Batteriematerialbeschichtungsprojekt abgeschlossen.

.

Auf dem Gelände an der Südstraße soll das geplante Produktionswerk für innovative Batteriematerialbeschichtung mit einer jährlichen Kapazität von 10.000 Tonnen Anodenmaterial entstehen. Hier wird Altechs Silizium-Graphit-Anode unter Verwendung der firmeneigenen hochreinen Aluminiumoxid (HPA)-Beschichtungstechnologieproduziert werden. Die Standortwahl fiel laut der Altech Advanced Materials AG aufgrund der hervorragenden strategischen Lage mit Schwarze Pumpe als Zentrum des immer stärker wachsenden europäischen Marktes für Lithium-Ionen-Batterien und Elektrofahrzeuge.



An der feierlichen Grundstücksübergabe nahm der sächsische Staatsminister für Landesentwicklung, Thomas Schmidt, der Bürgermeister von Spreetal, Sachsen, Manfred Peine, und die Oberbürgermeisterin von Spremberg, Brandenburg, Christine Herntier, teil. Sie alle begrüßten die Pläne von Altech in der Lausitz dieses Werk zu errichten und stellten die Vorteile für die Region und die Menschen vor Ort heraus. Außerdem waren Vorstand und Aufsichtsrat der AAM und viele andere politische und industrielle Würdenträger bei der Zeremonie anwesend, die in der benachbarten Dock3-Anlage stattfand, in der AIG seine Pilotanlage bauen will.



Der Industriepark Schwarze Pumpe liegt im Nordosten Sachsens und verfügt über eine gute Infrastruktur, mit der entsprechenden Anbindung an Schiene und Straße. Der Industriepark ist 120 km von Berlin und 78 km von Dresden entfernt. Dieses Gebiet gilt als das neue Zentrum der Automobilindustrie in Europa und beherbergt Produktionsstätten von Volkswagen, BMW, Porsche, Daimler und Tesla sowie eine Reihe von wichtigen Rohstoff- und Technologieunternehmen innerhalb der Wertschöpfungskette von Lithium-Ionen-Batterien. Darüber hinaus ist die Region bekannt als Ausbildungszentrum für Ingenieure und verfügt über hervorragende Forschungseinrichtungen, darunter das Fraunhofer-Institut für Elektronische Nanosysteme in Chemnitz, das sich sehr stark auf die keramische Nanotechnologie (HPA) in der Energiespeicherung konzentriert.