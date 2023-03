Alte Postbank-Zentrale: F&W nimmt Flüchtlingsunterkunft in Betrieb

Die städtische Gesellschaft Fördern & Wohnen hat heute angekündigt ab Anfang April schrittweise mit der Belegung der 900 Plätze in der alten Postbank-Zentrale zu starten. Die Umbaumaßnahmen die seitens der Eigentümerin Magna Real Estate durchgeführt werden, sind fast fertig.

.

Im Zuge der Schaffung zusätzlicher Kapazitäten für die öffentlich-rechtliche Unterbringung hatte das städtische Unternehmen das komplette, leerstehende Gebäude am Überseering 26 in der City Nord Anfang des Jahres von Magna Real Estate angemietet [wir berichteten]. Um das alte Bürogebäude als temporäre Flüchtlingsunterkunft fit zu machen, vereinbarten die beiden Partner entsprechende Umbaumaßnahmen. In den ehemaligen Büros sind Zimmer und Gemeinschaftsräume entstanden, zusätzliche Sanitär-Einrichtungen werden durch Containerbauten errichtet und die im Gebäude befindliche Kantine wird künftig zur Verpflegung durch ein Catering-Unternehmen genutzt.



Wie Fördern & Wohnen heute mitteilte, kann Anfang April schrittweise mit der Belegung der 900 Plätze gestartet werden. Im Bedarfsfall, d. h. falls Notstandorte wieder aktiviert werden müssen, kann die Unterkunft auf bis zu 1.560 Plätze erweitert werden. Der Mietvertrag läuft vorerst bis zum 30. September 2026.



Laut der Sozialbehörde befinden aktuell fast 48.000 Geflüchtete in der Stadt, wovon 31.000 aus der Ukraine stammen. Wie Wolfgang Arnhold gegenüber dem Hamburger Abendblatt erklärte, benötige die Stadt daher im laufenden Jahr auf jeden Fall 10.000 weitere Plätze, daher laufe auch die Flächensuche in entsprechender Größenordnung. Ziel sei es nach Möglichkeit keine Turnhallen nutzen zu müssen.