Alte CSU Zentrale: LBBW Immobilien setzt doch nicht auf Wohnungen

Die Tage der alten CSU Parteizentrale, dem Franz-Josef-Strauß-Haus, sind nun endgültig gezählt. Die LBBW Immobilien plant die Bestandsimmobilie Nymphenburger Straße 64 abzureißen, allerdings gibt es eine Planänderung. Wie die LBBW-Tochter als Bauherr heute mitteilte, werden auf dem 2.100 nun doch nicht rund 60 Wohnungen wie in 2016 angekündigt entstehen. Die Pläne sind vom Tisch. Die LBBW Immobilien wird nach dem Abriss ein Bürogebäude mit mit insgesamt ca. 5.300 m² errichten. Die Baugenehmigung der Stadt liegt für den Neubau liegt bereits vor.

.

Die Rückbaumaßnahmen für das Vordergebäude beginnen in den nächsten Wochen. Der Baumbestand auf dem Grundstück wird dabei erhalten und in die neue Landschaftsplanung integriert. Die LBBW Immobilien strebt eine LEED-Zertifizierung in Gold für das neue Büroensemble an.



Über 40 Jahre hatte die CSU von diesem Standort aus agiert. Anfang 2015 entschied sich die Partei aber schließlich für einen Umzug in modernere Räumlichkeiten in der Parkstadt Schwabing, die Anfang 2016 bezogen wurden [München: CSU bezieht neue Parteizentrale].