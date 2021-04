Altbau am Berliner May-Ayim-Ufer verkauft

Unmittelbar am Spreeufer befindet sich der kürzlich renovierte Gründerzeitaltbau des May-Ayim-Ufers 6, für dessen 21 Wohneinheiten die David Borck Immobiliengesellschaft nun Käufer gefunden hat. Das historische Gebäude erstreckt sich über sechs Etagen mit variierenden Wohnflächen zwischen ca. 31 bis ca. 99 m². Die Wohnungen im Vorderhaus verfügen größtenteils über Balkone, die unter anderem den Blick auf die Spree und auf die nahegelegene Oberbaumbrücke freigeben.

