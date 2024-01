AltamarCam holt Oliver Oswald als Head of Family Offices

Oliver D. Oswald wechselt von Rothschild & Co als Head of Family Offices Germany in Investor Realations zu AltamarCAM Partners. Ziel des Private-Markets-Investors ist sein Geschäft und seine Präsenz in Deutschland und Österreich im Bereich Family Offices auszubauen.

.

Oswald bringt 20 Jahre Erfahrung in verschiedenen leitenden Positionen mit. Zuletzt war bei Rothschild & Co. Deutschland für den Bereich Private Markets Solutions für sehr vermögende Privatkunden, Family Offices sowie Stiftungen zuständig sowie für die Beratung als auch Verwaltung großer Private Markets-Portfolios in allen Private Markets-Anlageklassen.