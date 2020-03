Alstria zieht Dividenden-Vorschlag zurück

In Anbetracht der herrschenden Bedingungen und unter Berücksichtigung der außergewöhnlichen Umstände rund um den COVID-19-Ausbruch hat der Vorstand der Alstria Office REIT-AG heute ihren Dividendenvorschlag in Höhe von 0,53 Euro pro Aktie zurückgezogen. Es sei im Moment nicht abzusehen, wie lange die Corona-Krise andauern wird und welche Auswirkungen die derzeitige Situation auf die Fähigkeit von Alstrias Mietern haben wird, mittelfristig ihre Miete zahlen zu können. Derzeit geht das Unternehmen davon aus, dass die große Mehrheit der Mieter nicht in Liquiditätsprobleme geraten wird. Es ist aber auch offensichtlich, dass der Druck auf die Cashflows der Mieter umso höher sein wird, je länger der wirtschaftliche Stillstand andauert. In Anbetracht dieser Umstände werde der aktuelle Dividendenvorschlag für das Jahr 2019 zurückgezogen.

.

Grundsätzlich geht Alstria aber davon aus, dass die Corona-Pandemie auf die Gewinn- und Verlustrechnung begrenzt sein wird, da die Miete weiterhin fällig ist. Mögliche Auswirkungen beziehen sich damit insbesondere auf einen möglichen freiwilligen Mietverzicht, den Alstria von Fall zu Fall insbesondere für kleinere Mieter, die zusätzliche Hilfe zur Überbrückung der momentanen Lage benötigen, in Betracht ziehen wird. Zudem kann die AG auf starke Kennzahlen blicken, denn das letzte Geschäftsjahr war das Stärkste in der Unternehmensgeschichte.



Aalstria hat die günstigen wirtschaftlichen Bedingungen der vergangenen Jahre genutzt, um das Unternehmen auf einen zyklischen Abschwung vorzubereiten. Dementsprechend lag die Nettoverschuldungsquote zum letzten Bilanzstichtag (31. Dezember 2019) bei 27,1% und die Kennzahl Nettoverschuldung/EBITDA bei 8,5. Die REIT-Eigenkapitalquote erreichte zum 31. Dezember 2019 einen Rekordstand von 70,9% (gesetzliche Verpflichtung: 45%).



Im laufenden Jahr wurde bislang keine neuen Immobilien erworben. Stattdessen wurden seit Jahresanfang fünf Immobilien im Gesamtwert von 82 Mio. Euro verkauft und dabei ein Gewinn von 6% auf den letzten Buchwert erzielt. Von diesen fünf veräußerten Immobilien wurden vier Transaktionen im Gesamtvolumen von 61 Mio. Euro bereits vollzogen, während für ein Objekt ein Abschluss in den kommenden Monaten erwartet wird (21 Mio. Euro)



Das im Mai 2020 fällige chuldscheindarlehen über 37 Mio. und die im März 2021 fällige Kapitalmarktanleihe im Umfang von 327 Mio. Euro werden pünktlich zurückgezahlt, da diese Verbindlichkeiten sowie die derzeit fest geplanten Investitionen in Höhe von 198 Mio. durch den aktuellen Barmittelbestand von 683 Mio. Euro und die zu erwartenden Zuflüsse aus den noch laufenden Transaktionen in Höhe von 21 Mio. Euro komfortabel gedeckt seien. Die nächste Fälligkeit von Finanzverbindlichkeiten in Höhe von 325 Mio. Euro liegt erst im April 2023.