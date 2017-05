Alstria und Union Investment vermieten 9.850 m² in Neuss

Jagenberger Center

Die Alstria Office REIT-AG sowie die Union Investment konnten in den vergangenen Wochen zwei Mietverträge in Neuss abschließen.

.

Alstria vermietet 8.700 m² im Jagenberger Center

Die Alstria hat einen Mietvertrag für das Gebäude in der Jagenbergstraße 1 in Neuss geschlossen. Der nicht näher benannte Mieter hat rund 8.700 m² Büro- und Nebenflächen angemietet, wovon 6.700 m² eines existierenden Mietvertrags vorzeitig verlängert und darüber hinaus 2.000 m² neue Flächen angemietet wurden. Der gesamte Mietvertrag hat eine Laufzeit von 10,5 Jahren, er begann am 1. Mai 2017 und generiert jährliche Mieteinnahmen in Höhe von TEUR 780. Für den Mieter war Corealis Commercial Real Estate beratend tätig.



Rheinmetall Immobilien mietet 1.150 m²

Für das rund 8.200 m² große Bürohaus in der Hermann-Klammt-Straße 1-7 meldete die Union Investment zudem ebenfalls eine Neuvermietung mit der Rheinmetall Immobilien GmbH, die eine Fläche von ca. 1.150 m² angemietet haben. Der Bezug soll im zweiten Quartal 2017 erfolgen.Ausschlaggebend für die Anmietung war die hervorragende Gebäudequalität, die flexibel aufteilbare Raumstruktur, sowie die Nähe zum Standort der Pierburg GmbH, einem Unternehmen der Rheinmetall Automotive AG. Union Investment führt das Objekt im DEFO Immobilienfonds 1, in dem institutionelle Anleger investiert sind.