Alstria vermietet 7.900 mÂ² auf dem BÃ¼rocampus SternhÃ¶he

Die Alstria Office REIT-AG hat einen neuen langfristigen Mietvertrag für das Objekt Epplestraße 225 in Stuttgart unterzeichnet. Der neue Mieter wird 7.900 m² Bürofläche über eine Laufzeit von 10,5 Jahren anmieten. Der Mietvertrag beginnt in der ersten Jahreshälfte 2023 und wurde von Jones Lang LaSalle SE und Reallocation Commercial Properties vermittelt.

.

Der Campus Sternhöhe umfasst eine vermietbare Fläche von 107.000 m² und befindet sich im Stuttgarter Bezirk Möhringen. Der zwischen 1987 und 1989 errichtete Campus verfügte bereits damals über Merkmale, die auch heute noch den Erfolg einer modernen Arbeitsumgebung ausmachen. Eine offene Architektur mit großzügigen Erholungsflächen und flexibel gestaltbare Bürogebäude.



Dennoch modernisiert Alstria die bestehende Infrastruktur, um die Attraktivität weiter zu steigern und folglich den Campus zukunftssicher zu positionieren. Im Zuge dessen wird jedes Gebäude in Abstimmung mit den Mietern individuell revitalisiert und entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen ausgestattet. Darüber hinaus werden die großzügigen Freiflächen neugestaltet und der Campus um vielzählige Serviceangebote wie Kita, gesundheitliche Dienstleistungen und Gastronomie ergänzt.



Die Modernisierung des Campus zielt auf eine Green-Building-Zertifizierung ab, die durch Alstrias Low-Carbon-Design-Prinzipien ergänzt wird. Diese begegnet den Auswirkungen des Klimawandels, was grüne Zertifikate allein nicht tun. Das Modernisierungskonzept des Immobilienmanagers wird im Vergleich zu einem entsprechenden Neubau etwa 65.000 Tonnen CO2 weniger emittieren. Mieter des Objekts verbessern so ihre gesamte Kohlenstoffbilanz erheblich und erhalten dabei die gleiche Qualität im Vergleich zu einem neuen Gebäude.



Seit Beginn der Revitalisierung des Campus wurden bereits über 21.000 m² an namhafte Unternehmen vermietet [wir berichteten]. Dieses Jahr werden die Arbeiten an drei Gebäuden mit einer Gesamtfläche von 32.000 m² weiter fortgesetzt. Die dann noch verbleibenden Flächen werden revitalisiert, sobald der momentane Mieter ausgezogen ist.