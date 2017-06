Alstria vermietet 7.600 m² Am Seestern in Düsseldorf

Die Alstria Office REIT-AG gibt den Abschluss eines Mietvertrags für das Gebäude „Am Seestern 1", Düsseldorf bekannt.

Der neue Mieter ist ein führendes Unternehmen der Informationstechnologie und wird 7.600 m² Büro- und Nebenflächen auf einer langfristigen Basis anmieten. Der Mietvertrag beginnt voraussichtlich am 1. Dezember 2017 und generiert jährliche Miteinnahmen in Höhe von 1,3 Mio. Euro. Das 36.200 m² Mietfläche umfassende Gebäude „Am Seestern 1„ in Düsseldorf ist das letzte Gebäude mit substanziellem Leerstand aus dem Portfolio, das Alstria mit der Übernahme der Deutsche Office im Jahr 2015 akquirierte.



„Mit der Implementierung unserer Vermietungsstrategie reduzieren wir kontinuierlich den Leerstand, den wir mit der Übernahme der Deutsche Office akquiriert haben“, sagt Olivier Elamine, CEO der Alstria Office REIT-AG. „Nach der erfolgreichen Vermietung des Kastor-Gebäudes in Frankfurt, welches heute zu rund 85% vermietet ist, belegt dieser Vermietungserfolg für das Gebäude „Am Seestern 1„ in Düsseldorf erneut unsere Fähigkeit, durch ein aktives Asset Management und die Repositionierung von Gebäuden nachhaltige Werte zu schaffen. Der Vermietungsmarkt in Deutschland ist nach wie vor sehr liquide und wir sind gut positioniert, hiervon auch zukünftig zu profitieren.“