Alstria vermietet 5.900 m² im Hamburger Bieberhaus

Die Alstria Office REIT-AG gibt den Abschluss eines Mietvertrags für das Entwicklungsprojekt Bieberhaus in der Ernst-Merck-Straße 9 bekannt. Der neue Mieter, eine führende Fullservice-Werbeagentur, wird rund 5.900 m² Büro- und Nebenflächen anmieten. Der Vertrag mit einer Laufzeit von zehn Jahren beginnt am 1. Mai 2018 und generiert jährliche Mieteinnahmen in Höhe von 1,3 Mio. Euro.

.

Das historische Bieberhaus liegt in der Hamburger Innenstadt in unmittelbarer Nähe des Hauptbahnhofs. Nach der Modernisierung des ersten Gebäudeteils und der langfristigen Vermietung an das bekannte Ohnsorg-Theater im Jahr 2010 begann alstria Ende 2016 mit der umfassenden Modernisierung der 12.000 m² Bürofläche in dem Gebäude.



„Im derzeitigen Umfeld bietet die Modernisierung und die Neupositionierung von Gebäuden die besten Möglichkeiten zur Schaffung nachhaltiger Werte“, sagt Olivier Elamine, CEO der Alstria. „Wir haben in den vergangenen Jahren umfassende Kenntnisse und Kapazitäten aufgebaut, um ein Gebäude wie das Bieberhaus an die heutigen Bedürfnisse der Mieter anzupassen. Durch diese Fähigkeiten, kombiniert mit unserer finanziellen Stärke und der hohen Nachfrage nach modernen Büroflächen, steigern wir dauerhaft den Wert unseres Immobilienportfolios.“