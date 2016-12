9.000 m² Bürofläche in Hamburg vermietet

Im Laufe dieses Jahres hat der Hamburger Bürovermietungsmarkt von Quartal zu Quartal einen höheren Büroflächenumsatz erzielt. Allein im dritten Quartal summiert sich der Flächenumsatz laut JLL auf über 160.000 m² und sorgt für ein Dreivierteljahresergebnis von 415.000 m². Dies entspricht dem besten Wert seit 2008. Und ein Blick auf die zahlreichen Abschlüsse im vierten Quartal zeigt, dass das von der Branche erwartete Jahresziel von ca. 530.000 m² wohl erreicht wird. Allein in den letzten 14 Tagen wurden neben der prominineten Ankündigung von Gruner + Jahr in die HafenCity zu ziehen [Gruner + Jahr verlegt Hauptsitz in die Hamburger HafenCity], zahlreiche kleinere Abschlüsse bekannt gegeben.

.

Alstria vermietet 3.800 m² in Bergedorf

Die Alstria Office REIT-AG gibt den Abschluss eines Mietvertrags für das Gebäude im Ludwig-Rosenberg-Ring 41 in Hamburg bekannt. Der neue Mieter wird rund 3.800 m² Büro- und Nebenflächen anmieten. Der Mietvertrag wird voraussichtlich am 1. Juni 2017 beginnen, hat eine Laufzeit von 10 Jahren und generiert jährliche Mieteinnahmen in Höhe von TEUR 423. Das Gebäude im Ludwig-Rosenberg-Ring 41 liegt im Stadtteil Hamburg-Bergedorf und befindet sich seit 2006 im Besitz von Alstria.



JLL vermittelt Luft- und Seefracht-Unternehmen ins HafenCity Gate

Die Weiss Ocean + Air Cargo GmbH hat in Hamburg, Am Sandtorkai 74-75, ca. 1.170 m² Bürofläche angemietet. Das Luft- und Seefracht-Unternehmen, Tochter des weltweit tätigen Gebrüder Weiss – Konzerns, zieht im März 2017 aus der Hamburger Neustadt in das Bürogebäude HafenCity Gate um. Eigentümer des insgesamt ca. 26.000 m² Bürofläche umfassenden HafenCity Gate ist eine Tochtergesellschaft von Orion European Real Estate Fund IV, C.V., der von Orion Capital Managers gesponsert wird. JLL war bei dieser Anmietung im Rahmen eines Leadmaklermandats vermittelnd und beratend tätig.



Triuva vermietet in der Hafencity

Die Triuva Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH hat eine rund 1.200 m² große Bürofläche im Hamburger Ericus-Contor an die Firma IT-Informatik GmbH vermietet. Der Anbieter für IT-Lösungen möchte von diesem Standort aus die internationale Expansion forcieren. Das Büro- und Geschäftshaus Ericus-Contor befindet sich in der Hamburger Hafencity. Es wurde im Jahr 2012 fertiggestellt und ist mit der DGNB-Zertifizierung in Platin ausgezeichnet – mit der höchstmöglichen Nachhaltigkeitsklasse der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen e.V. (DGNB). Umgeben von Wasser verbindet das Gebäude den östlichen Eingang der Hafencity mit der Innenstadt. Die zentrale Lage bietet einen direkten Anschluss an zentrale Angebote des ÖVPN sowie den Fernverkehr. Bei der Neuvermietung und der Ausgestaltung des Mietvertrages wurden Mieter sowie Vermieter von der Firma Team Situs GmbH beraten.



Bauunternehmen BAM zieht ins Chile-Haus

Die BAM Deutschland AG wird ihren Hamburger Standort verlegen: 770 m² Bürofläche mietete das Stuttgarter Bauunternehmen im Chile-Haus in der Innenstadt von Hamburg über die Berater von BNP Paribas Real Estate. Im Frühjahr kommenden Jahres wird BAM die neuen Räumlichkeiten an der Fischertwiete 1-2 beziehen. Das denkmalgeschützte Gebäude Chile-Haus im Kontorhausviertel ist eines der bekanntesten Bauwerke Deutschlands und gleichzeitig einer der modernsten Bürokomplexe Hamburgs. Es verfügt über eine Gesamtfläche von 30.400 m², davon 25.000 m² Bürofläche. Eigentümerin des Objekts ist die Union Investment Real Estate GmbH.



IT-Unternehmen ACP zieht in die City Süd

Außerdem vermittelte das Maklerhaus Flächen in der City Süd. Die ACP IT Solutions AG zieht innerhalb der Stadt um und hat dafür über 1.300 m² Bürofläche im Gebäude Heidenkampsweg 100 angemietet. Der Umzug ist für das Frühjahr 2017 geplant. Eigentümerin der neuen Fläche ist die R+V Allgemeine Versicherung AG aus Wiesbaden.



Völckers & Cie vermietet 358 m² Bürofläche in Wandsbek

Die Völckers & Cie Immobilien GmbH hat der Einfal GmbH neue Büroräume in zentraler Lage von Wandsbek vermittelt. Die Einfal GmbH qualifiziert Menschen für das Berufsleben und vermittelt sie in den Arbeitsmarkt. Die neuen Büros haben eine Fläche von 358 m², die Adresse lautet: Am Stadtrand 56a. Eigentümer der Immobilie sind Prof. Dr. Dr. h.c. Helmut und Prof. Dr. h.c. Hannelore Greve. Die Mitarbeiter der einfal GmbH werden die neuen Räume im Januar 2017 beziehen.



Hamburger Schulverein bezieht neue Räume auf der Uhlenhorst

Außerdem vermittelte das Maklerhaus dem Hamburger Schulverein von 1875 e.V. neue Büroräume. Der Verein hat seinen Sitz in die Humboldtstraße 51 in Uhlenhorst verlegt. Die neuen Räume haben eine Fläche von 380 m². Der Hamburger Schulverein ist seit seiner Gründung im Jahr 1875 in der Betreuung von Kindern aktiv.