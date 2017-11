Alstria vermietet 3.100 m² im Momentum und Seestern

Die Alstria Office REIT-AG hat zwei neue Mietverträge in Düsseldorf abgeschlossen. Nach dem Start der Vermarktung des jüngsten Entwicklungsprojekts „Momentum“ (früheres „Wehrhahn-Center“) in Düsseldorf konnte Alstria den ersten Mietvertrag in diesem Objekt abschließen. Der neue Mieter wird rund 1.900 m² Büro- und Nebenflächen im Gebäude Am Wehrhahn 33, Ecke Oststraße anmieten. Der Vertrag mit einer Laufzeit von sieben Jahren beginnt mit der Fertigstellung des Gebäudes etwa im Juni 2018 und generiert jährliche Mieteinnahmen in Höhe von TEUR 363. Dieser erste Mietvertrag in dem Gebäude weist eine Steigerung der Quadratmetermiete um rund 70% verglichen mit der Miete vor der Modernisierung des Gebäudes auf.

Alstria hatte das Wehrhahn-Center 2012 von der IVG im Rahmen eines Portfoliodeals erworben [Alstria geht mit frischem Kapital direkt auf Einkaufstour]. Es folgte ein Architektenwettbewerb, den das Büro Ortner & Ortner für sich entschied. Im Frühjahr 2016 startet dann die Kernsanierung des sechsgeschossigen Geschäfts- und Bürogebäudes aus den 1980er Jahren, die bis Mitte nächsten Jahres abgeschlossen sein soll. Im vergangenen Frühjahr wurde schließlich parallel zu den Sanierungsarbeiten unter dem Namen „Momentum“ die Repositionierung der 18.000 m² Büroflächen angestoßen. Im Erdgeschoss befinden sich zudem Einzelhandelsflächen, die u.a. an die Drogeriekette Rossmann sowie Edeka vermietet sind. Der jüngste Büro-Mietvertrag wurde von BNP Paribas Real Estate GmbH vermittelt.



Darüber hinaus konnte das Unternehmen den Leerstand im Gebäude „Am Seestern 1“ weiter reduzieren. Nach dem Abschluss eines Mietvertrags über 7.600 m² im Mai 2017 an den IT-Dienstleister Atos Origin [Alstria vermietet 7.600 m² Am Seestern in Düsseldorf], was auch der drittgrößte Deal des ersten Halbjahres 2017 in der Landeshauptstadt war, mietete ein Bestandsmieter weitere 1.300 m² an. Der neue Mietvertrag generiert zusätzliche Mieteinnahmen in Höhe von TEUR 183.