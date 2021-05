Die Alstria Office REIT-AG hat einen neuen Mietvertrages für ihr Gebäude in der Kaistraße 16a in Düsseldorf abgeschlossen. Das Mietverhältnis beginnt im Frühjahr 2022 und der neue Mieter wird rund 1.900 m² Bürofläche anmieten. Die jährlichen Mieteinnahmen belaufen sich auf rund 514.000 Euro. Der Mietvertrag wurde von Anteon Immobilien GmbH & Co. KG vermittelt.

.