Die Alstria office REIT-AG gibt den Abschluss eines Mietvertrags für das Gebäude in der Washingtonstr. 16/16a in Dresden bekannt. Der neue Mieter, ein Anbieter von IT und Engineering Dienstleistungen, wird rund 1.600 m² Büro- und Nebenflächen anmieten. Der Mietvertrag hat eine Laufzeit von 4 Jahren, beginnt am 1. September 2017 und generiert jährliche Mieteinnahmen in Höhe von 155.000 Euro.

