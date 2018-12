Alstria vermietet 12.200 m² auf der Stuttgarter Sternhöhe

Die Alstria Office REIT-AG vermeldet zwei neue Vermietungserfolge im Stuttgarter Objekt Sternhöhe in der Epplestraße 225 in Stuttgart-Möhringen. Zum einen wurde ein neuer Mietvertrag über eine Fläche von ca. 5.400 m² geschlossen, zum anderen wurde ein bestehender Mietvertrag mit einer Fläche von 6.800 m² verlängert. Der neue Mietvertrag generiert jährliche Mieteinnahmen von rund 1,0 Mio. Euro und hat eine Laufzeit von sechs Jahren. Mit diesem neuen Mietvertrag sind bereits 71 % der 13.000 m², die in dem Gebäudekomplex zum 31. Dezember 2018 frei werden, nachvermietet.

