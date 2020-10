Alstria verkauft drei Non-Core-Gebäude für 44,3 Mio. Euro

Die Alstria Office REIT-AG hat drei nicht zum Kerngeschäft zählende Immobilien in drei unabhängigen Transaktionen verkauft. Alle drei Transaktionen wurden nach dem Lockdown durchgeführt.

.

Der Gesamtwert aller drei Transaktionen beträgt rund 44,3 Mio. Euro, wobei sich die jährlichen Mieteinnahmen der veräußerten Objekte auf zusammen 1,9 Mio. Euro belaufen. Zwei der Immobilien wurden mit einem Aufschlag und eine Immobilie wurde zum Buchwert per 31. Dezember 2019 veräußert. Der kombinierte Buchgewinn belief sich auf 10,7% gegenüber dem Buchwert zum 31. Dezember 2019 und auf 11,6% gegenüber dem Buchwert vom 30. Juni 2020.



Bei den veräußerten Immobilien handelt es sich um zwei kleinere Büroimmobilien am Stadtrand von Stuttgart und Hamburg sowie um ein gemischt genutztes Objekt in Hannover (Arndtstraße 1). Der Übergang von Nutzen und Lasten wird voraussichtlich im vierten Quartal 2020 stattfinden.



„Wir setzen die Straffung des Portfolios fort und konzentrieren unser Portfolio auf den Kern unserer Märkte“, betont Olivier Elamine, CEO von alstria. „Trotz der Auswirkungen des wirtschaftlichen Abschwungs im zweiten Quartal 2020 im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie ist der deutsche Büroimmobilienmarkt auch an sekundären Standorten weiterhin überraschend stark, was durch den erheblichen Buchgewinn, den wir durch unsere jüngsten Transaktionen erzielt haben, belegt wird.“



Im ersten Halbjahr konnte Alstria bereits die fünf Bürobjekte Werner-von-Siemens-Platz 1 in Laatzen, Balgebrückstraße 13–15 in Bremen, Earl-Bakken-Platz 1 in Meerbusch, Josef-Wulff-Straße 75 in Recklinghausen sowie der D2 Park 5 in Ratingen im Rahmen der Portfoliostraffung verkaufen. Die beiden Objekte in Laatzen und Bremen allerdings deutlich unter Buchwert.