Alstria startet solide ins Jahr 2021

Die ersten drei Monate des neuen Jahres verliefen für Alstria erwartungsgemäß ruhig. Umsatzerlöse und FFO bleiben im Vergleich zum Vorjahreszeitraum stabil. Auch die Vermietungsaktivitäten laufen aufgrund des Lockdowns nur langsam an. Umso erfreulicher ist die robuste Mietzahlungsquote von fast 100 %.

.

Im ersten Quartal des Jahres 2021 hat das Portfolio der Alstria Office REIT-AG mit einer Mietzahlungsquote von 99 % erneut seine hohe Stabilität bewiesen. Die Mieteinnahmen beliefen sich im Berichtszeitraum auf 44,7 Mio. Euro und sind mit 44,3 Mio. Euro im entsprechenden Vorjahreszeitraum zu vergleichen. Der leichte Anstieg im Vorjahresvergleich ist auf Erträge aus dem Beginn neuer Mietverträge zurückzuführen, die den Verlust von Mieteinnahmen infolge des Verkaufs von Immobilien im Jahr 2020 überkompensierten.



Das operative Ergebnis (FFO nach Minderheiten) lag im Berichtszeitraum mit 29,4 Mio. Euro auf dem Niveau des entsprechenden Vorjahresquartals (3M 2020: 29,4 Mio. Euro). Wie in vorherigen Berichtsjahren wurde der FFO im ersten Quartal durch niedrigere Grundstücksbetriebskosten positiv beeinflusst. Die operative Ergebnismarge (FFO-Marge) hielt sich mit 65,7 % (3M 2020: 66,3 %) erneut auf einem hohen Niveau. Das Konzernperiodenergebnis belief sich im Berichtszeitraum auf 26,2 Mio. Euro (3M 2020: 28,2 Mio. Euro).



Steigerung des Substanzwertes (EPRA-NTA) auf 18,49 Euro je Aktie

Der beizulegende Zeitwert der als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien lag zum 31. März 2021 mit 4.614 Mio. Euro leicht über dem Niveau zum 31. Dezember 2020 (4.556 Mio. Euro). Der Anstieg um 58 Mio. Euro resultierte aus dem Ankauf einer Immobilie in Frankfurt (Gesamtkosten 32,3 Mio. Euro) und den im ersten Quartal 2021 vorgenommenen Investitionen in das Bestandsportfolio (25,4 Mio. Euro). Zum 31. März 2021 verfügte Alstria über liquide Mittel in Höhe von 453 Mio. Euro (31. Dezember 2020: 461 Mio. Euro). Unter Berücksichtigung der Dividendenzahlung von 0,53 Euro je Aktie belaufen sich die liquiden Mittel nach der Dividendenausschüttung auf 359 Mio. Euro.



In den ersten drei Monaten des Jahres 2021 stieg Alstrias Eigenkapital bedingt durch das positive Konzernperiodenergebnis um 0,8 % auf 3.279 Mio. Euro. Im Zuge dessen verbesserte sich der EPRA-NTA auf 18,49 Euro je Aktie. Zum 31. März 2021 belief sich die REIT-Eigenkapitalquote auf 70,8 % und der Nettoverschuldungsgrad (LTV) auf 27,3 %.



Nach Ausschüttung der geplanten Dividende von 0,53 Euro je Aktie im Anschluss der Hauptversammlung am 6. Mai 2021 wird der EPRA-NTA bei 17,96 Euro je Aktie und der Netto-Verschuldungsgrad (LTV) bei ca. 29 % liegen.



Vermietungsergebnis entspricht den Erwartungen

Gemäß Alstrias Erwartungen und der Prognose verzeichneten die Vermietungsaktivitäten 2021 einen ruhigen Jahresstart. Dies spiegelt die allgemein geringen Umsätze auf den Vermietungsmärkten als Ergebnis der Lockdowns wider. Alstria schloss in den ersten drei Monaten des Jahres 2021 neue Mietverträge über eine Fläche von 4.300 m² und Mietvertragsverlängerungen über eine Fläche von 12.600 m² ab. Die EPRA-Leerstandsquote lag bei 8,2 % (31. Dezember 2020: 7.6 %). Der Anstieg basiert größtenteils auf dem Erwerb des Frankfurter Objektes in der Hanauer Landstraße 161-173 [wir berichteten] mit einem Leerstand von 55 % (Leerstandsfläche: 5.800 m²). Alstria erwartet keine Belebung des Vermietungsmarktes vor Beendigung der pandemischen Notlage und rechnet daher mit geringen Vermietungsaktivitäten im laufenden Jahr.



Bestätigung der Prognose für das Jahr 2021

Basierend auf dem Ergebnis des ersten Quartals bestätigt Alstria die Prognose für das Gesamtjahr 2021 mit einem erwarteten Umsatz in Höhe von rund 177 Mio. Euro und einem operativen Ergebnis (FFO) in Höhe von 108 Mio. Euro.



„2021 hat sich erwartungsgemäß entwickelt“, sagt Olivier Elamine, CEO von Alstria. „Wir nehmen an, dass der Vermietungsmarkt schwach bleibt, solange sich kein Ende der Pandemie abzeichnet. Trotz der Lockdowns zeigt sich das Portfolio der Alstria mit einer Mietzahlungsquote von nahezu 100 % robust. Die Transaktionsmärkte sind trotz geringer Umsätze weiterhin von einer großen Nachfrage mit historisch niedrigen Renditen gekennzeichnet und es zeigen sich kaum Anzeichen nachlassenden Interesses.“