Alstria präsentiert stabile Entwicklung

Die Alstria Office REIT-AG bleibt im ersten Halbjahr auf Kurs: Der Umsatz entwickelte sich im Jahresverlauf plangemäß und erreicht 91,6 Mio. Euro (6M 2021: 90,0 Mio. Euro). Die Steigerung um 1,7 % resultiert hauptsächlich aus zusätzlichen Umsätzen aus neuen Mietverträgen, Indexierungen sowie Umsätzen aus Mietverträgen der 2021 angekauften Objekte.

.

Das operative Ergebnis (FFO nach Minderheiten) lag im Berichtszeitraum bei 59,5 Mio. Euro (6M 2021: 58,5 Mio. Euro). Die höheren Mieteinnahmen und das gestiegene sonstige operative Ergebnis wurden teilweise durch höhere Verwaltungskosten und ein geringeres Nettofinanzergebnis kompensiert. Das Konzernperiodenergebnis belief sich im Berichtszeitraum auf 47,3 Mio. Euro (6M 2021: 53,6 Mio. Euro).



Der beizulegende Zeitwert der als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien lag zum 30. Juni 2022 mit 4.789 Mio. Euro geringfügig oberhalb des Niveaus zum 31. Dezember 2021 (4.776 Mio. Euro). Der leichte Anstieg beruht auf Investitionen in das Portfolio in der ersten Hälfte des Jahres 2022. Zum 30. Juni 2022 verfügte Alstria über liquide Mittel in Höhe von 331 Mio. Euro (31. Dezember 2021: 314 Mio. Euro).



In den ersten sechs Monaten des Jahres 2022 stieg Alstrias Eigenkapital bedingt durch das positive Konzernperiodenergebnis um 1,2 % auf 3.409 Mio. Euro (31. Dezember 2021: 3.367 Mio. Euro). Im Zuge dessen verbesserte sich der EPRA-NTA auf 19,20 Euro je Aktie. Zum 30. Juni 2022 belief sich die REIT-Eigenkapitalquote auf 70,9 % und der Nettoverschuldungsgrad (LTV) betrug 27,6 %.



Alstrias Vermietungsergebnis verbesserte sich von 37.400 m² in den ersten sechs Monaten des Jahres 2021 auf 55.400 m² in der Berichtsperiode. Dazu zählen neue Mietverträge über eine Fläche von 25.000 m² und Mietvertragsverlängerungen über eine Fläche von 30.400 m². Die EPRA-Leerstandsquote lag bei 7,9 % (31. Dezember 2021: 6,9 %). Die Verbesserung des Vermietungsergebnisses spiegelt teilweise die aufgestaute Nachfrage, die sich während der Lockdowns in Folge der Covid-19-Pandemie gebildet hatte, wider.



Als Folge der Überprüfung der Kapitalstruktur der Gesellschaft beabsichtigt der Vorstand, Finanzverbindlichkeiten in Höhe von voraussichtlich bis zu 850 Mio. Euro aufzunehmen. Die Gesellschaft beabsichtigt, mit einem Verschuldungsgrad zu operieren, der die Mindestkriterien für ein Investment-Grade-Rating erfüllt und einem Verschuldungsgrad des Unternehmens von ca. 50 % LTV entspricht. Der erwartete Erlös soll dazu verwendet werden, ca. 1 Mrd. Euro an Kapital an die Aktionäre zurückzugeben, und zwar in Form eines Aktienrückkaufs gemäß der bestehenden Ermächtigung oder - vorbehaltlich eines Beschlusses der Hauptversammlung der Gesellschaft – in Form einer Sonderausschüttung.



Wie bereits verkündet, hat der REIT kürzlich eine besicherte Kreditvereinbarung über 500 Mio. Euro zu einem festen Zinssatz von 3,25 % und einer Laufzeit bis 2027 unterzeichnet. Zudem stockte das Unternehmen den verfügbaren Kreditrahmen eines seiner Darlehen um 37 Mio. Euro auf.



In Abhängigkeit der Zustimmung der außergewöhnlichen Hauptversammlung am 31. August 2022 beabsichtigt das Unternehmen eine Sonderdividende in Höhe von 550 Mio. Euro auszuschütten. Dies ist als erster Schritt der geplanten Kapitalrückgabe von insgesamt 1 Mrd. Euro an die Aktionäre zu sehen.



Das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2022 verlief erwartungsgemäß. Vor diesem Hintergrund bestätigt Alstria die Prognose für das Geschäftsjahr 2022 mit erwarteten Umsatzerlösen in Höhe von rund 183 Mio. Euro und einem operativen Ergebnis (FFO) von 106 Mio. Euro.