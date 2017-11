Alstria „planmäßig“ unterwegs

Die Alstria Office REIT-AG ist in den ersten neun Monate 2017 „planmäßig“ unterwegs. Die Hamburger erzielten Mietumsätze in Höhe von 143,8 Mio. Euro, die damit im Rahmen der Erwartungen lagen. Der Rückgang um 7,5% verglichen mit dem entsprechenden Vorjahreswert resultiert aus dem Verkauf nicht-strategischer Immobilien. Im dritten Quartal 2017 allerdings wuchs der Mietumsatz infolge der Erstkonsolidierung des im ersten Halbjahr 2017 von der Office First akquirierten Portfolios um 5,3%, verglichen mit dem Umsatz des zweiten Quartals 2017.

.

„Alstria entwickelte sich im dritten Quartal plangemäß„, so Alstria-CEO Olivier Elamine. „Wir konnten vom anhaltend starken Vermietungsmarkt in Deutschland profitieren und dies gilt für alle Städte, in denen wir präsent sind. Darüber hinaus nutzen wir den dynamischen Investmentmarkt zur Optimierung unseres Portfolios. Wir reduzieren nachhaltig die Verschuldung unseres Unternehmens. Unsere finanziellen Verbindlichkeiten reduzierten sich seit dem 3. Quartal 2016 um rund 300 Mio. Euro von 1,8 Mrd. auf 1,5 Mrd. Euro im 3. Quartal 2017.“



Das operative Ergebnis (FFO) nach Minderheitsanteilen lag nach den ersten 9 Monaten 2017 bei 85,9 Mio. Euro und war im Vorjahresvergleich in etwa stabil (87,0 Mio. Euro). Der Anstieg der FFO-Marge von 56,0% auf 59,8% resultierte aus gesunkenen Finanzierungskosten und niedrigeren Verwaltungs- und Personalkosten. Das Konzern-Nettoergebnis lag in der Berichtsperiode bei 111,7 Mio. Euro. Ursächlich für den deutlichen Anstieg um 43,0% gegenüber dem entsprechenden Vorjahreswert war im Wesentlichen der Buchgewinn aus dem Verkauf der „Kaisergalerie" in Hamburg.



In den ersten neun Monaten des Jahres 2017 wuchs das Eigenkapital um 1,9% auf 1.761 Mio. Euro (1.728 Mio. per 31. Dezember 2016), reflektierte damit das positive Nettoergebnis der ersten neun Monate 2017 und überkompensierte die Dividendenzahlung an alstrias Aktionäre im zweiten Quartal in Höhe von 79,7 Mio. oder 0,52 Euro je Aktie. Alstrias EPRA-NAV je Aktie verbesserte sich zum 30. September 2017 um 1,9% auf 11,52 Euro. Die REIT-Eigenkapitalquote erreichte zum 30. September 2017 53,5% und der Nettoverschuldungsgrad lag bei 44,5%.



Der sehr liquide Vermietungsmarkt in Deutschland führte in den ersten neun Monaten 2017 zu einer guten Vermietungsleistung. Das Unternehmen schloss neue Mietverträge im Umfang von 68.600 (Vorjahr: 66.100 m²) und Mietvertragsverlängerungen über 126.600 m² (Vorjahr: 78.500 m²) ab. Die EPRA-Leerstandsquote war trotz der Erstkonsolidierung des neu akquirierten Portfolios, welches eine Leerstandsquote von 21,0% aufwies, mit 9,3% stabil.



Im dritten Quartal 2017 setzte Alstria die Verschlankung des Portfolios mit dem Ziel einer Konzentration auf Büroimmobilien in den großen deutschen Bürozentren weiter fort. Im Verlauf der vergangenen Wochen verkaufte das Unternehmen Immobilien im Gesamtwert von 60,5 Mio. Euro mit einem Buchgewinn zur Jahresendbewertung 2016. Größter Deal war in diesem Zuge der Verkauf der Büroimmobilie Carl-Benz-Straße 15 in Ludwigsburg für 19,6 Mio. Euro [Alstria verkauft zwei Logitikimmobilien an RLI Investors], gefolgt von dem Verkauf der Bürommobilie Frankfurter Straße 71-75 in Eschborn für rund 16,2 Mio. Euro.



Basierend auf dem Ergebnis der ersten neun Monate 2017 bestätigt alstria die Prognose für das Gesamtjahr 2017 mit einem erwarteten Umsatz von 193 Mio. Euro und einem erwarteten FFO (nach Minderheitsanteilen) in Höhe von 113 Mio. Euro.