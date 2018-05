Alstria office REIT vermietet im Momentum in Düsseldorf

Momentum

Die Alstria office REIT-AG gibt den Abschluss eines neuen Mietvertrags für das Entwicklungsprojekt „Momentum“ in Düsseldorf bekannt. Mit der Unterzeichnung eines weiteren Mietvertrags kann Alstria über erneute Fortschritte im Entwicklungsprojekt „Momentum“ (Am Wehrhahn 33, Oststraße 10, Düsseldorf) berichten. Der neue Mieter wird rund 1.500 m² Büro- und Nebenflächen anmieten. Die Laufzeit des neuen Mietvertrags liegt bei 10 Jahren, beginnt am 1. Februar 2019 und generiert jährliche Mieteinnahmen in Höhe von 291.000 Euro. Mit diesem neuen Mietvertrag ist das Gebäude nach kurzer Vermarktungszeit bereits zu 50% vermietet. Der Mietvertrag wurde von JLL, Düsseldorf, vermittelt.

