Alstria Office REIT: Brookfield kurz vor der Mehrheit

Die Übernahme des kanadischen Investors scheint erfolgreich zu verlaufen. Brookfield hat sich bereits rund 43 Prozent an der Alstria Office REIT sichern können. Der Vollzug des Angebots unterliegt einer Mindestannahmeschwelle von 50 Prozent.

Brookfield hat heute bekannt gegeben, dass die Alexandrite Lake Lux Holdings S.à r.l., eine Gesellschaft, die von einem privaten Immobilienfonds von Brookfield kontrolliert wird, heute die Angebotsunterlage für das freiwillige öffentliche Übernahmeangebot an alle Aktionäre der Alstria Office REIT-AG zum Erwerb aller ausstehenden Alstria-Aktien nach Gestattung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) veröffentlicht hat.



Die Annahmefrist beginnt heute und endet am 17. Januar 2022. Während dieser Frist können die Alstria-Aktionäre das Angebot annehmen und ihre Aktien zu einem Angebotspreis von 19,50 Euro in bar pro Aktie andienen. Dies entspricht einer Prämie von 34,5% auf den XETRA-Schlusskurs der Aktie am 21. Mai 2021, dem letzten Handelstag bevor Brookfields privater Immobilienfonds begonnen hat, eine strategische Beteiligung an der Gesellschaft aufzubauen, und einer Prämie von 6,8% auf den zuletzt gemeldeten EPRA NTA zum 30. September 2021.



Die Bieterin sowie die mit ihr verbundenen Fonds kontrollieren etwa 43% des Grundkapitals und der Stimmrechte von Alstria. Der Vorstand und der Aufsichtsrat von Alstria begrüßen das Angebot der Bieterin und sind der Ansicht, dass die Transaktion im Interesse der Gesellschaft ist. Vorbehaltlich der Prüfung der Angebotsunterlage beabsichtigen sie, das Angebot zu unterstützen und den Alstria-Aktionären die Annahme des Angebots zu empfehlen.