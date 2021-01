Alstria investiert 40 Mio. Euro in Frankfurt und Düsseldorf

Die Alstria Office REIT-AG hat zwei Büroimmobilien in zentralen Lagen von Düsseldorf und Frankfurt in zwei unabhängigen Transaktionen erworben. „Diese beiden Transaktionen, die sich durch attraktive Kapitalwerte und niedrige Ist-Mieten auszeichnen, belegen unsere Ankaufsdisziplin und Transaktionsexpertise selbst in einer angespannten Marktlage. Beide Objekte verfügen, unter Berücksichtigung unserer bewährten Entwicklungskompetenz, über ein hervorragendes Wertsteigerungspotenzial“, sagt Olivier Elamine, Vorstandsvorsitzender der Alstria Office REIT-AG.

Das Bürogebäude in Düsseldorf in der Corneliusstraße 36 verfügt über eine vermietbare Fläche von rund 3.100 m². Alstria erwarb das Objekt vom Vorbesitzer, einem Firmeninhaber, für einen Gesamtpreis von 7,8 Mio. Euro (2.500 Euro/m²). Die jährlichen Mieteinnahmen belaufen sich auf 0,2 Mio. Euro (5,55 Euro/m²) und die Immobilie ist an den Voreigentümer mit einem kurz laufenden Mietvertrag vermietet. Eigentumsübergang war Ende 2020.



Das Büroobjekt in Frankfurt befindet sich in der Hanauer Landstraße 161-173 im aufstrebenden Ostend in unmittelbarer Nähe zur neuen EZB-Zentrale. Es verfügt über eine vermietbare Fläche von 10.500 m² und wurde für einen Gesamtpreis von 32,6 Mio. Euro (3.100 Euro/m²) von einer Gruppe privater Investoren gekauft. Die derzeitigen jährlichen Mieteinnahmen liegen bei 0,6 Mio. Euro (10,50 Euro/m²). Das Objekt steht aktuell zu 55 % leer und hat kurzfristigen Investitionsbedarf zur Entwicklung des Mietpotenzials. Der Abschluss der Transaktion wird im ersten Quartal 2021 erwartet.