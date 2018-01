Alstria holt sich frisches Kapital

Die Alstria Office REIT-AG hat im Zuge eines beschleunigten Platzierungsverfahrens erfolgreich 15.323.121 neue, auf den Inhaber lautende Stückaktien bei institutionellen Investoren platziert. Das Unternehmen erhöht damit das nominale Grundkapital unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals und unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre von 153.961.654 auf 169.284.775 Euro.

.

Der Platzierungspreis der neuen Aktien beträgt 12,60 Euro, was einem Abschlag von 2.0% zum Schlusskurs vom 29. Januar entspricht. Der Gesellschaft wird ein Bruttoemissionserlös in Höhe von ca. 193 Mio. Euro zufließen. Der Emissionserlös aus der Kapitalerhöhung wird – nach Abzug von Emissionsgebühren und –kosten – zur Finanzierung weiteren Wachstums, einschließlich der bereits gesicherten Akquisition zweier Immobilien in Hamburg und Stuttgart, verwendet. Die verbleibenden Mittel werden zur Finanzierung weiterer Akquisitionen oder zur Rückführung von Finanzverbindlichkeiten einschließlich eines allfälligen Barausgleichs der Wandelanleihe verwendet.



Die neuen Aktien sollen prospektfrei zum Handel im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse sowie zum Teilbereich des Regulierten Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen werden. Sie sind für das Geschäftsjahr 2017 voll dividendenberechtigt. Alstria hat sich zu einer Lock-up Dauer von 90 Tagen verpflichtet. Die Lieferung und Abrechnung der neuen Aktien wird voraussichtlich am 2. Februar 2018 erfolgen.



Morgan Stanley und UBS Limited handeln als Joint Bookrunner in der Platzierung. Kempen handelt als Co-lead Manager.