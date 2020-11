Alstria finanziert Modernisierungen mit KfW-Kredit

Die KfW übernimmt im Rahmen ihres Energieeffizienzprogramms die Teilfinanzierung von zwei aktuellen Development-Projekten der Alstria Office REIT-AG in Frankfurt und Stuttgart. Dies teilte das Unternehmen gestern mit.

.

Bei den beiden Bürogebäuden handelt es sich um die Solmstraße 27-37 in der Mainmetropole sowie das Stuttgarter Büroobjekt in der Rotebühlstraße 98-100, die derzeit umfangreich modernisiert werden. Ziel der Modernisierungsmaßnahmen mit einem Investitionsvolumen in Höhe von insgesamt 69 Mio. Euro in die beiden Gebäude ist neben der Steigerung der Gebäudequalität die deutliche Optimierung der Energieeffizienz und somit eine Verbesserung der CO2-Bilanz.



Alstria verfolgt dabei weiter die Strategie der Modernisierung von Bestandsobjekten. „Das nachhaltigste Gebäude ist jenes, welches nicht gebaut wird“, betont Olivier Elamine, CEO der Alstria. „Im Vergleich zum Neubau werden bei der Modernisierung erheblich weniger Ressourcen verbraucht und folglich ist die Emission von Treibhausgasen deutlich geringer. So nutzen wir nachhaltig die vorhandene Gebäudesubstanz und schaffen moderne und energieeffiziente Gebäude für unsere Mieter.“



Erstmals werden die Modernisierungen im Rahmen des Energieeffizienzprogramms durch die KfW-Bankengruppe teilfinanziert. Das Programm dient der Förderung von Maßnahmen zur Energieeinsparung und Reduzierung der Kohlenstoffemissionen in deutschen Gewerbeimmobilien.



Das Darlehen beinhaltet ein Gesamtvolumen von 21,2 Mio. Euro, einen Zinssatz von 1 % und eine durchschnittliche Laufzeit von rund 3,5 Jahren. Da der Zuschuss der KfW 4,2 Mio. Euro beträgt, reduziert sich der Rückzahlungsbetrag auf 17,0 Mio. Euro.



Die HypoVereinsbank steht dem REIT hierbei als langjähriger Partner beratend zur Seite und stellt die KfW-Finanzierung als Hausbank zur Verfügung. „Wir freuen uns sehr, die alstria auch bei der Umsetzung dieser beiden Projekte zu unterstützen und so einen Beitrag zur Dekarbonisierung ihres Portfolios zu leisten. Nachhaltigkeit steht immer stärker auch im Fokus unserer Finanzierungen“, sagt Dr. Christian Federspieler, Leiter der gewerblichen Immobilienfinanzierung der HypoVereinsbank.



Die Modernisierungen werden Ende des Jahres 2021 abgeschlossen sein und für beide Gebäude wurden bereits substanzielle und langjährige Mietverträge abgeschlossen.