Alstria erhöht Prognose

Die Alstria Office REIT-AG hat ihre Prognose für das Gesamtjahr um je 3 Mio. Euro angehoben. Dies teilte der REIT anläßlich seiner Halbjahreszahlen mit. Wie die Hamburger mitteilen, führten trotz planmäßig beendeter Mietverträge höhere Mietverträge aus dem Ankauf neuer Immobilien in den ersten sechs Monaten zu einem Anstieg des Mietumsatzes um 3,1% auf 96,2 Mio. Euro. Das operative Ergebnis (FFO=Funds from Operations) der ersten sechs Monate belief sich plangemäß auf 58,1 Mio. Euro (+2,6%). Basierend auf dem Ergebnis hat das Unternehmen infolge die Prognose für das Gesamtjahr 2018 entsprechend erhöht. Erwartet wird nunmehr ein Umsatz von 190 Mio. Euro (bisher: 187 Mio.) und ein FFO in Höhe von 113 Mio. Euro (bisher: 110 Mio. Euro).

.

Die FFO-Marge blieb mit 60,3% (H1 2017: 60,6%) auf ihrem hohen Niveau und belegt die Profitabilität des Unternehmens. Das Konzern-Nettoergebnis lag in der Berichtsperiode bei 62,5 Mio. Euro und vergleicht sich mit 78,6 Mio. Euro im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Die Veränderung resultierte hauptsächlich aus einem einmaligen Verkaufsgewinn in Höhe von 23,3 Mio. Euro im 1. Halbjahr 2017, der im Zusammenhang mit dem Verkauf der „Kaisergalerie“ in Hamburg stand [wir berichteten].



Im zweiten Quartal erwarb Alstria zwei Büroimmobilien in Frankfurt (Taunusstraße 45-47) und Wiesbaden (Gustav-Nachtigal-Straße 5) mit einer gesamten Mietfläche von 14.700 m² zu Gesamtkosten von 35,8 Mio. Euro (2.400 Euro/m²). Die beiden Gebäude ergänzen das bestehendes Portfolio und bieten mittelfristig ein deutliches Mietsteigerungspotenzial. Derzeit verfügen die Objekte über einen kombinierten Mietertrag von 1,2 Mio. Euro (13,7 Euro/m²) und eine Leerstandsquote von insgesamt 49%. Das Akquisitionsvolumen seit Jahresbeginn liegt damit bei 123,2 Mio. Euro. Gleichzeitig hat Alstria das Portfolio weiter gestrafft und zwei Immobilien in Bremen und Harburg für insgesamt 13,6 Mio. Euro veräußert. Die Gebäude wurden mit einem durchschnittlichen Aufschlag von 5,5% im Vergleich zur letzten externen Bewertung veräußert.



„In den ersten sechs Monaten des Jahres 2018 hat sich unser Geschäft planmäßig entwickelt„, sagte Olivier Elamine, CEO von Alstria. „Unser Portfolio war weiterhin renditestark, getragen von einer soliden Mieternachfrage in den Märkten, in denen wir tätig sind. Die stärkste Mieternachfrage verzeichneten wir vor allem bei unseren Entwicklungsobjekten, die entsprechend den von uns erwarteten Veränderungen der Unternehmensnachfrage eine hohe Flächenqualität bieten. Der Investmentmarkt bleibt herausfordernd. Wir konzentrieren uns weiterhin auf ausgewählte Standorte, von denen wir glauben, dass sie mittelfristig von einer Verbesserung des lokalen Umfeldes profitieren werden. Gleichzeitig arbeiten wir weiter an einer Bereinigung unseres Portfolios, was insgesamt zu einer Qualitätsverbesserung des Gesamtportfolios führt.“