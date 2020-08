Alstria blickt optimistisch in die Zukunft

Die Alstria Office REIT-AG hat die Geschäftszahlen für das erste Halbjahr 2020 veröffentlicht. Der wirtschaftliche Lockdown im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie hatte im Berichtszeitraum laut Unternehmensaussagen kaum Auswirkungen auf das operative Geschäft.

Umsatzerlöse von 87,2 Mio. Euro und FFO in Höhe von 54,4 Mio. Euro

Umsatz und FFO entwickelten sich in den ersten sechs Monaten des Jahres 2020 wie geplant. Die Mieteinnahmen beliefen sich im ersten Halbjahr 2020 auf 87,2 Mio.Euro, verglichen mit 93,1 Mio. Euro in den ersten sechs Monaten des Vorjahres. Der Rückgang um 5,9 Mio. Euro ist vor allem auf den Verkauf von Immobilien und geplante Mietvertragsauflösungen zurückzuführen.



Die Auswirkungen des wirtschaftlichen Lockdowns beschränkten sich auf den freiwilligen Mietverzicht zugunsten von Kleinmietern, der sich in Höhe von 0,126 Mio. Euro direkt auf den Umsatz der Berichtsperiode auswirkte, und Wertberichtigungen auf Mietforderungen in Höhe von 1,2 Mio. Euro.



Das operative Ergebnis (FFO nach Minderheiten) betrug im Berichtszeitraum 54,4 Mio. Euro (H1 2019: 55,7 Mio. Euro). Der Rückgang des FFO um 1,3 Mio. Euro fiel dabei deutlich geringer als der Umsatzrückgang aus, da eine Senkung der Grundstücksbetriebskosten und eine Verbesserung des Nettofinanzergebnisses die geringeren Mieteinnahmen weitgehend ausglichen.



Neubewertungsverlust von 2,0 % aufgrund von Bewertungsanpassungen

Das Konzernergebnis für den Berichtszeitraum belief sich auf -33,3 Mio. Euro und wurde durch das Bewertungsergebnis des Immobilienportfolios beeinflusst. In der ersten Hälfte des Jahres 2020 wurde eine Abwertung in Höhe von 88,4 Mio. Euro (oder 2,0 % des gesamten Portfoliowerts) verbucht. Das Büroportfolio wurde mit -1,6 % in begrenztem Umfang wertmäßig beeinflusst, was im Wesentlichen auf konservativere Nachvermietungsannahmen hinsichtlich künftiger Leerstände zurückzuführen ist. Bei drei Immobilien, die teilweise dem Hotel- und/oder Einzelhandelssegment zuzuordnen sind, waren höhere Wertberichtigungen von mehr als 10 % zu verzeichnen, welche die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie reflektieren und auf das zugrunde liegende Vermietungsgeschäft zurückzuführen sind. Zum Bilanzstichtag besaß das Unternehmen 111 Immobilien im Wert von 4,4 Mrd. Euro (durchschnittlicher Wert pro Quadratmeter: 3.027 Euro) mit einer Gesamtrendite von 4,6 %.



Netto-Verschuldungsgrad von 26,3%, Substanzwert (EPRA-NTA) pro Aktie bei 17,73 Euro

Zum 30. Juni 2020 verfügte Alstria über liquide Mittel in Höhe von 619,6 Mio. Euro (31. Dezember 2019: 298,2 Mio. Euro) und zusätzliche kurzfristige Finanzanlagen von 249,7 Mio. Euro (31. Dezember 2019: 199,8 Mio. Euro). Zum deutlichen Anstieg der liquiden Mittel und kurzfristigen Finanzanlagen trug die Emission einer Kapitalmarktanleihe im Volumen von 350 Mio. Euro am 16. Juni 2020 bei, deren Erlöse die finanzielle Flexibilität des Unternehmens weiter verbesserten. Darüber hinaus wurde im Berichtszeitraum ein Schuldschein in Höhe von 37 Mio. Euro zurückgezahlt.



Das Eigenkapital sank zum 30. Juni 2020 leicht um 1,0 % (32,2 Mio. Euro) auf 3.143 Mio. Euro (31. Dezember 2019: 3.176 Mio. Euro). Der Rückgang ist hauptsächlich auf die Abwertung des Immobilienportfolios (88,4 Mio. Euro) zurückzuführen, die das positive Betriebsergebnis (54,4 Mio. Euro) mehr als kompensierte. Der Substanzwert (EPRA-NTA) pro Aktie lag zum 30. Juni 2020 bei 17,73 Euro. Die Bilanzstärke des Unternehmens zeigt sich auch in einer REIT-Eigenkapitalquote von 71,7 % und einem Netto-Verschuldungsgrad (LTV) von 26,3 %. Die Nettoverschuldung im Verhältnis zum EBITDA blieb mit 8,1x in einem komfortablen Bereich.



Vermietungsvolumen von 80.100 m² - EPRA-Leerstandsrate fiel auf 7,9 %

Im ersten Halbjahr 2020 unterzeichnete das Unternehmen neue Mietverträge über eine vermietbare Fläche von 42.000 m² (H1 2019: 81.800 m²) und Mietvertragsverlängerungen für 38.100 m² (H1 2019: 66.700 m²). Die EPRA-Leerstandsrate verbesserte sich zum 30. Juni 2020 weiter um 20 Basispunkte auf 7,9 %.



Bestätigung der Prognose für das Geschäftsjahr 2020

Alstria bestätigt die Prognose für das Gesamtjahr 2020 mit einem erwarteten Umsatz von rund 179 Mio. Euro und einem operativen Ergebnis (FFO) von 108 Mio. Euro.



„Niemand war auf die Geschwindigkeit und Wucht des wirtschaftlichen Schocks eingestellt, der mit dem COVID-19-Lockdown einherging. Unsere konservative Finanzierungsstruktur, die Stärke unseres Portfolios und unsere operativen Fähigkeiten ermöglichten uns eine schnelle Anpassung an das neue Umfeld„„ betont Olivier Elamine, CEO von Alstria. „Wir haben unsere Bilanzstärke genutzt, um unsere Cash-Position weiter zu stärken. Hierdurch sind wir noch besser auf möglichen wirtschaftlichen Gegenwind vorbereitet und können darüber hinaus aufkommende Marktchancen ergreifen. Wir blicken mit einer Mischung aus Vorsicht und Zuversicht in die Zukunft, da Ungewissheit Risiken mit sich bringt, die es zu bewältigen gilt, während Marktveränderungen Chancen bieten, die es zu nutzen gilt“.



Dividendenvorschlag von 0,52 Euro für das Geschäftsjahr 2019

Der Vorstand des Unternehmens hat zudem gestern beschlossen, der Hauptversammlung eine Dividende in Höhe von 0,52 Euro (plus 0,01 Euro “grüne Dividende") pro Aktie für das Geschäftsjahr 2019 vorzuschlagen. Die Hauptversammlung findet am 29. September 2020 als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre statt.