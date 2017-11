Alstria begibt Unternehmensanleihe

Die Alstria Office REIT-AG wird eine unbesicherte, festverzinsliche Unternehmensanleihe mit einem Nennbetrag von 350 Mio. Euro begeben. Die neue Unternehmensanleihe hat eine Laufzeit von ca. 10 Jahren und wird mit einer Stückelung von 100.000 Euro begeben. Die endgültigen Konditionen der Anleihe, insbesondere die Verzinsung und der Ausgabebetrag der Anleihe, werden nach Abschluss des Bookbuilding-Verfahrens mitgeteilt.

.

Die Anleihe wird voraussichtlich am oder um den 8. November 2017 begeben. Alstria erwartet für die Anleihe ein „BBB“ Rating von der Ratingagentur Standard & Poor's. Die Anleihe wird an der Luxemburger Wertpapierbörse zum Handel zugelassen werden.



Darüber hinaus lädt das Unternehmen die Inhaber ihrer bestehenden 500 Mio Euro 2,250% Anleihe mit Fälligkeit im Jahr 2021 (die „2021 Anleihe„, ISIN: XS1323052180) und 500 Mio. Euro 2,125% Anleihe mit Fälligkeit im Jahr 2023 (die „2023 Anleihe“, ISIN: XS1346695437, und zusammen mit der 2021 Anleihe die „Anleihen") unter der Bedingung der erfolgreichen Begebung der neuen Unternehmensanleihe ein, diese Anleihen der Alstria gemäß den Regelungen und unter den Bedingungen des Tender Offer Memorandums vom 8. November 2017 zum Kauf gegen Barzahlung anzudienen.



Alstria plant derzeit, Angebote für Anleihen zu einem Gesamtnennbetrag von bis zu 350 Mio. Euro zum Kauf anzunehmen. Das Unternehmen behält sich jedoch vor, diesen Betrag zu erhöhen oder zu reduzieren sowie Angebote in unterschiedlicher Höhe jeweils für die 2021 Anleihe und die 2023 Anleihe anzunehmen.



Alstria wird (für Anleihen, die gemäß der Einladung zum Kauf angenommen werden) einen Kaufpreis zahlen, der sich berechnet auf Grundlage einer Rendite von (i) –0,1% für die 2021 Anleihe; und (ii) +10 Basispunkten über der relevanten interpolierten Mid-Swap Rate für die 2023 Anleihe, nach näherer Maßgabe des Tender Offer Memorandums. Der relevante Kaufpreis wird nach Maßgabe des Tender Offer Memorandums gegen 12:00 Uhr CET am 16. November 2017 ermittelt. Alstria wird darüber hinaus aufgelaufene Zinsen in Bezug auf die gemäß der Einladung zum Kauf angenommenen Anleihen zahlen.