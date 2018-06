Alstria beauftragt Apleona mit Facility Management in drei Bürogebäuden in Düsseldorf

Bürogebäude Am Seestern 1

© Annika Feuss / Alstria Office REIT

Apleona HSG Facility Management hat technische und infrastrukturelle Facility-Management-Leistungen in drei Büroobjekten der Alstria Office REIT-AG in Düsseldorf übernommen. Bei den Objekten handelt es sich um die Multi-Tenant-Gebäude Am Seestern 1, Immermannstraße 40/Charlottenstraße 100 und Kaistraße 16-18, die seit 2015 beziehungsweise 2011 zum deutschlandweiten Immobilienportfolio der Alstria gehören. Zusammen verfügen die Büroimmobilien über circa 57.000 m² Gesamtfläche. Der Dienstleistungsvertrag läuft über drei Jahre. Zum Auftragsvolumen wurde Stillschweigen vereinbart.

Im Rahmen des Auftrags verantwortet Apleona HSG Facility Management die Wartung und den Betrieb der gebäudetechnischen Anlagen, Reinigungsleistungen, die Pflege der Außenanlagen sowie die Einhaltung der sich aus der Betreiberverantwortung ergebenden Pflichten. Darüber hinaus übernimmt Apleona im Bürogebäude Am Seestern 1 auch die Empfangsdienste.