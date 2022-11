Alstertreu veräußert Industrieimmobilie in Wedel

Die Alstertreu Grundvermögen IV GmbH veräußert in Wedel bei Hamburg eine Industrieimmobilie mit rund 10.300 m² Mietfläche, wovon 8.500 m² zur Produktion vorgesehen und rund 1.700 m² Büros vorbehalten sind. Ein institutioneller Käufer erwirbt die Liegenschaft auf einem circa 21.000 m² großen Grundstück in der Industriestraße 21 mit rund 100 PKW-Stellplätzen sowie einer hohen Anzahl an Laderampen. Die Immobilie ist langfristig an zwei Parteien vermietet und wurde bereits an den Käufer übergeben, über den Kaufpreis bewahren beide Parteien Stillschweigen. Colliers war vermittelnd und beratend für den Käufer tätig.

