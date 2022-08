Alpine, DLE und GSG Berlin planen Gewerbepark in Schönefeld

Die Eigentümer der Flächen des Gewerbegebietes Waßmannsdorfer Tor in Schönefeld haben eine Projektgesellschaft gegründet. Zweck der Gesellschaft ist die Entwicklung des ca. 15 Hektar großen Areals an der B 96a zu einem Gewerbestandort mit Flächen für Produktion, Büro, Forschung, Labor und Light Industry.

