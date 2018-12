Die Alpha Real Estate Group hat ihr Privatisierungsportfolio in Süd- und Westdeutschland in den letzten Wochen durch die Akquisition von 466 Wohneinheiten weiter ausgebaut. Der Spezialist für Wohnungsprivatisierung kaufte 150 Wohnungen in Neu-Isenburg, 200 Wohnungen in Heidelberg und Limburgerhof

Fotos: Alpha Real Estate Group



