Alpha RE hat zum Ende des letzten Jahres seinen Bestand noch um ein Wohnportfolio mit 191 Einheiten in Plauen erweitert. „Mit dem Erwerb in Plauen kommen wir unserer Akquisestrategie für den Osten der Republik nach und ergänzen unsere Produktpalette um vielversprechende Immobilien mit Wertsteigerungspotenzial.“, Steven Nollau, Head of Acquisition.

