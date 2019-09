Alpha Real Estate kauft erneut Wohneinheiten im Rhein-Main-Gebiet

Die Alpha Real Estate Group expandiert weiter im Rhein-Main-Gebiet: Nach dem Ankauf eines Wohnportfolios in Worms mit 118 Wohneinheiten und einer Gesamtmietfläche von 8.250 m² Mitte Juli [wir berichteten] hat der Asset- und Investmentmanager in Egelsbach bei Frankfurt zwei vollvermietete Wohnobjekte mit einer Gesamtmietfläche von rund 8.750 m² erworben. Die beiden Mehrfamilienhäuser in der Erich-Kästner-Straße sowie im Kurt-Schumacher-Ring mit insgesamt 79 Tiefgaragen-Stellplätzen wurden 1976 bzw. 1984 errichtet und verfügen gemeinsam über 121 Ein- bis Fünfzimmerwohnungen zwischen 37 m² und 162 m². Verkäufer der beiden Gebäude ist ein Frankfurter Immobilienunternehmen. Über den Verkaufspreis haben die Parteien Stillschweigen vereinbart. Rechtlich wurde die Transaktion von der Anwaltskanzlei HauckSchuchardt aus Frankfurt begleitet.

.