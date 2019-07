Alpha RE sichert sich 8.250 m² großes Wohnportfolio in Worms

Alpha Real Estate hat im südpfälzischen Worms acht Mehrfamilienhäuser mit 118 Wohneinheiten und einer Gesamtmietfläche von rund 8.250 m² erworben. Verkäufer des Portfolios ist eine Berliner Stiftung. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Rechtlich wurde die Akquisition von der Kanzlei Veto Lawfirm aus Mannheim begleitet.

.

Die erworbenen Immobilien in der 80.000-Einwohner-Stadt zwischen Mannheim und Mainz befinden sich sowohl zentral zwischen Stadtkern und Rhein, als auch im sehr gut angebundenen und in den Weinbergen eingebetteten Stadtteil Pfeddersheim im Westen der Stadt. Sechs Objekte mit insgesamt 100 Einheiten liegen in der Trifelsstraße 39-57 im Stadtteil Pfeddersheim. Die anderen beiden Mehrfamilienhäuser mit zehn bzw. acht Wohnungen stehen zentral in der Johanniterstraße 17-19 sowie in der Rheinstraße 7 zwischen Stadtkern und Rhein. Das Wormser Wohnportfolio der Alpha RE besteht aus Ein- bis Fünf-Zimmerwohnungen mit einer durchschnittlichen Wohnfläche von knapp 70 m². Den Mietern der acht Mehrfamilienhäuser stehen insgesamt 105 Pkw-Stellplätze zur Verfügung.



„Die exponierte Lage der Stadt zwischen der Rhein-Main- und der Rhein-Neckar-Region und das seit Jahren anhaltende Bevölkerungswachstum macht Investitionen in Worms für Kapitalanleger mehr als interessant“, sagt Peter Buhrmann, CEO der Alpha Real Estate Group. „Unsere flexiblen Strukturen ermöglichen es uns, die erworbenen Immobilien schnell für private Investoren attraktiv zu machen und zeitnah zu vermarkten“ ergänzt Buhrmann.



„Wir erkennen im Wormser Wohnportfolio ein erforderliches und kurzfristig realisierbares Wertsteigerungspotenzial. Damit sichern wir unseren Anlegern stabile Erträge bei einem ausgeglichenen Rendite-Risiko-Profil“, ergänzt Steven Nollau, Head of Acquisition bei Alpha RE. „Aktuell befindet sich der Großteil unserer Wohnungen in der Vermarktung oder steht kurz davor. Gleichzeitig schauen wir uns bundesweit weiterhin nach interessanten Objekten um, die in unsere Wachstumsstrategie passen."